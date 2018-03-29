Могло быть хуже: бывшему главе Феодосии вынесли приговор

Суд вынес приговор экс-главе администрации Феодосии Дмитрию Щепеткову.

Как сообщал «Новый День», глава феодосийской администрации попал в поле зрения правоохранителей 6 ноября 2015, когда потребовал 300 тысяч долларов у предпринимателя за продление аренды участка площадью в 2 гектара.

21 декабря 2015 года два посредника, действуя по поручению Щепеткова и его заместителя, получили 150 тысяч долларов США для последующей передачи чиновникам. Во время расследования удалось установить, что в 2015 году Щепетков вымогал у бизнесменов 500 тысяч рублей на проведение фестиваля и 250 тысяч в качестве благотворительной помощи ветеранам. Взамен глава администрации пообещал выдать разрешение на ведение коммерческой деятельности на территории Феодосии.

Щепеткова обвинили в покушении на получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий (в Следкоме РФ по РК) назвали Щепеткова рекордсменом среди крымских взяточников.

Обвинение запросило для бывшего сити-менеджера Феодосии 9 лет лишения свободы в колонии строго режима, а также штраф в размере 64 миллионов рублей.

Вердикт суда оказался более мягким: Щепеткова приговорили к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 42 миллионов рублей. После отбытия наказания он в течение 3 лет не сможет занимать определенные должности.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован как стороной защиты, так и стороной обвинения.

Феодосия, Варвара Бурлакова

Феодосия. Другие новости 29.03.18

Правительство России усилит контроль за крымской СЭЗ. / На Украине не оценили упорное нежелание Грефа открывать Сбербанк в Крыму. / По факту угона российского сейнера возбуждено уголовное дело. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»