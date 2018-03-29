Поезд, следовавший в Россию из Украины, пытались взорвать

Грузовой поезд, следовавший из Харькова в Белгород, оказался заминированным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российские пограничники, обходя состав, обнаружили гранату РГД-5. Взрывное устройство находилось в металлической банке с надписью «Слава Украине», закрепленной на колесной паре. Известно, что все 54 вагона состава были пустыми, сообщают «Известия».

Отметим «Слава Украине» – лозунг украинских нацистов, появившийся во времена Украинской Народной Республики в 1917 – 1920 годах, активно использующийся современными радикальными патриотами.

Харьков, Анастасия Зук

Харьков. Другие новости 29.03.18

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