Сотрудники МЧС устроили панику в ТРК Севастополя

Гендиректор торгово-развлекательного центра «Муссон» Владимир Плотка пожурил МЧС за проверку объекта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководитель торгового центра остался недоволен подходом проверяющих. По его мнению, они выбрали не подходящее для этого время.

«Во время сеансов начали включать тревогу. Люди были шокированы – они пришли смотреть кино. Я считаю, что это нужно делать либо до сеанса, до 10 утра, либо после сеанса. Создали панику в самом комплексе: при мне убегали родители с детьми. Хоть и объявляли, что это учебная тревога, но люди этого до конца не понимают», – рассказал Плотка в эфире телеканала «НТС».

Проверка в «Муссоне» проводилась в рамках мероприятий, запланированных контрольными органами после трагедии в Кемерово. Специалисты проверяют системы пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления, тушения пожара, а также огнезащитную обработку металлических конструкций, от которых зависит устойчивость здания, пути эвакуации и запасные выходы. Планируется, что итоги проверок торговых центров в Севастополе станут известны в конце недели.

«По результатам этих проверок, в случае выявления нарушений закона будет рассмотрен вопрос о мере прокурорского реагирования», – заявил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Севастополя Александр Рубцов.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 29.03.18

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