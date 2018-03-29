Украинские эксперты: россияне сторонятся одичавшей Незалежной

После госпереворота в Киеве граждане России потеряли интерес к поездкам на Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2013 году с деловыми визитами посетили «Незалежную» более 92 тысяч россиян, а в прошлом году – менее 9 тысяч человек. Кроме того сократились поездки в частных целях: в 2013 побывали на Украине более 9 миллионов граждан РФ, а в 2017 году – чуть более 2 миллионов человек. Потеряла «Незалежная» и российских туристов: в 2013 году в соседней стране отдохнуло свыше 400 тысяч россиян, в прошлом – лишь 68 человек. Стоит отметить, что на постоянное место жительства на Украину в 2013 году перебрались 25 граждан РФ, а в 2017 – ни одного.

В Верховной раде подчеркивают, что всему виной национализм и антироссийские настроения на Украине. «Наши государства – соседи и должны находить общий язык. Однако внутри страны сейчас все направлено на разжигание вражды и поддержание образа коллективного врага. Снижение числа приезжающих россиян, безусловно, негативно влияет на экономику Украины», – цитируют «Известия» депутата Рады Евгения Балицкого.

Эксперт Института стратегических исследований Олег Неменский считает, что Украина нуждается в восстановлении связей с РФ и усилении не только экономических, но и гуманитарных контактов, однако это идет вразрез с идеологией нынешних киевских властей. По словам политолога, главная цель киевского режима – разорвать с Россией все отношения, в том числе и человеческие.

Стоит отметить, что украинцы продолжают посещать РФ: сообщение Киев – Москва остается самым прибыльным в зоне влияния железных дорог Украины.

Симферополь, Анастасия Зук

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