Трассу «Дон» свяжут с Керченским мостом в обход Анапы

На трассе А-290 Новороссийск – Керчь появится новый 13-ти километровый участок.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Главгосэкспертизы, новая дорога напрямую свяжет федеральную трассу М-4 «Дон» с Крымским мостом.

«Реализация проекта позволит создать транспортный обход города-курорта Анапа, а также сформировать единый скоростной транспортный коридор», – отмечают в ведомстве.

Проект предусматривает на новом участке четырехполосное движение и скоростной режим до 120 кмч. Кроме того, на трассе будут сооружены путепроводы и транспортные развязки. Эксперты Главгосэкспертизы уже одобрили всю предоставленную документацию, включая сметную.

Проект будет профинансирован с привлечением средств федерального бюджета. При этом стоимость работ и сроки окончания строительства не уточняются.

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 29.03.18

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