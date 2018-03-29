Входит в привычку: Украина надумала забрать себе угнанный российский сейнер

Прокуратура несуществующей Автономной республики Крым, базирующаяся на Украине, направила ходатайство в Херсонский суд с просьбой арестовать рыболовецкое судно «Норд».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свои действия украинская сторона поясняет как арест инструмента «преступления». «Судно является орудием преступления и подлежит конфискации. Также принимаются меры по привлечению к ответственности капитана этого судна», – цитируют украинские СМИ представителя фейковой прокуратуры Татьяну Тихончик.

Стоит отметить, что на Украине в прошлом году уже конфисковали танзанийский сухогруз «Sky Moon», также задержанный в отместку за Крым.

Как сообщал «Новый День», сейнер «Норд» (порт приписки Керчь, до 2014 года ходил под флагом Украины, после присоединения Крыма к России перешел под юрисдикцию РФ) был задержан украинскими пограничниками в нейтральных водах Азовского моря. Судно вместе с экипажем – 10 человек, все жители Керчи – было отконвоировано в порт Бердянска.

Украинская сторона инкриминирует рыбакам нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, а капитану – нарушение порядка въезда, но с целью причинения вреда интересам государства (отсутствие украинских паспортов и разрешения на выход в море, выданного портом Бердянск). Морякам запрещено покидать судно.

Управление ФСБ РФ по РК возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Херсон, Анастасия Зук

Херсон. Другие новости 29.03.18

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