Симферопольские маршрутки заполонили мошенники

Водители общественного транспорта в Симферополе жалуются на мошенников, которые пытаются ездить бесплатно, используя поддельные удостоверения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перевозчики утверждают, что мошенники, прикидывающиеся льготниками, даже не стесняются признавать фальшивость предъявляемых документов.

«Водитель, попросив предъявить документы, смотрит удостоверение и спрашивает – а почему оно у вас на ксероксе напечатано? Они (мошенники – прим. «НД») швыряют эти удостоверения и говорят – мы напечатаем себе еще. Так не будет. Однозначно», – рассказала начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Лавринова.

По ее словам, каждый льготник, который пользуется правом бесплатного проезда, должен предоставлять водителю оригинал своего удостоверения. Тех, кто чаще всего использует поддельные документы, Лавринова отнесла к людям пенсионного возраста.

Тем временем, замглавы администрации Симферополя Сергей Круцюк анонсировал, что ситуация с масштабным внедрением валидаторов в общественном транспорте города прояснится к августу. Власти планируют запустить в продажу карточки для проезда в автобусах. Такая же карточка будет и для льготников. Однако существующая неразбериха с теми, кто законно имеет право на бесплатный проезд, и кто предпочитает мошенничать, по словам представителей администрации, затрудняет реализацию проекта.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.03.18

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