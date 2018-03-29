Спохватились: в Симферополе срочно оборудуют детсады пожарной сигнализацией

В Симферополе срочно оборудуют детсады системами пожарной сигнализации: за последние дни объявлено о десятках закупок

Как передает корреспондент РИА «Новый День», симферопольская администрация, похоже, решила срочно исправить собственные ошибки и упущения. За три дня, прошедших после трагедии в Кемерово, власть столицы Крыма объявила 22 конкурса на монтаж в детских садах города систем пожарной сигнализации, а также систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Только за один день – 28 марта – объявлено о проведении восьми таких закупок, стоимость которых составит 11 млн рублей.

Цена систем оповещения значительно различается: от 419 тыс руб (детсад «Василек» в Аграрном) до 3 млн руб («Боровичок» в Грэсовском). За пожарную сигнализацию в дошкольном образовательном учреждении с символическим названием «Искорка» городская власть готова заплатить 1 млн 457 тыс руб.

Предыдущий конкурс на оказание подобных услуг проводился в октябре прошлого года. В ходе аукциона победитель – ялтинская инвестиционная компания «Южный мегаполис» – предложила снижение цены монтажа системы больше, чем вдвое – с 2 млн 67 тыс до 903 тыс рублей. Как это сказалось на качестве – неизвестно.

Симферополь, Ольга Картошина

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