Лафа закончилась: симферопольские маршрутки не будут останавливаться по требованию

В Симферополе пассажиров лишат возможности просить у водителей общественного транспорта сделать остановку по требованию. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в скором времени маршрутки будут останавливаться исключительно в пределах остановочных павильонов.

«При проведении конкурсов будет конкретно прописано, что остановки транспортного средства могут осуществляться исключительно в установленных местах. Остановки по требованию – такого больше не будет», – заявила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Лавринова.

По ее словам, симферопольцы периодически пишут жалобы на водителей, обвиняя их в том, что они не остановили в удобном для пассажира месте. До введения нового правила подобные остановки все еще разрешены, в случае если водитель не нарушает правила дорожного движения. По мнению чиновников, если исключить из норм возможность остановки по требованию, то не будет и жалоб.

Как заявил замглавы администрации Симферополя, власти провели полную инвентаризацию остановочных павильонов в городе, выявив все несоответствия требованиям и недочеты, вроде отсутствия урн. Планируется, что в дальнейшем остановочные комплексы будут использоваться не только как места для остановок, но и как НТО.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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