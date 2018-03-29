Дорожные «пробки» в Симферополе устранят вместе с маршрутками

Разгрузить дороги Симферополя намерены за счет маршруток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественный транспорт города в основном представлен автобусами малого класса. По мнению чиновников, если заменить их на более вместительный средний класс, то и выпускать маршруток можно будет меньше.

«Если мы не произведем замену подвижного состава, то любой оптимизацией количество транспорта в городе не уменьшим. Если мы перейдем на подвижной состав среднего класса, то вместо 440 достаточно будет 320 единиц», – рассказал замглавы администрации Симферополя Сергей Круцюк. По его словам, сейчас в Симферополе перевозки осуществляет 98 троллейбусов и 445-447 маршруток.

Кроме того, Круцюк рассказал о закрытии остановки перед Куйбышевским кольцом, которое является одним из самых загруженных участков в городе. Как утверждает замглавы, многие водители маршруток часто используют зону остановки для длительной стоянки. Что негативно сказывается на движении транспорта в этом участке. Кроме закрытия остановки, в администрации намерены построить подземный переход возле Дворца пионеров – на улице Киевская.

Также Круцюк анонсировал возвращение старых маршрутов «Крымтроллейбуса» – №11, №12, №13, №14. Планируется, что парк предприятия до конца года будет расширен до 160 троллейбусов. Сейчас водителей для транспорта не хватает, новые специалисты проходят обучение и подготовку.

«Проблема в отсутствии достаточного количества водителей. Во время «блэкаута» «Крымтроллейбус» был ограничен в возможностях выпуска троллейбусов: часть водителей переквалифицировались, часть нашли другую работу», – пояснил Круцюк.

Несколько маршрутов общественного транспорта планируют продлить до нового терминала аэропорта «Симферополь». Также предполагается пустить туда транспорт от старого комплекса.

«Министерством транспорта планируется перенос центрального автовокзала в старый аэровокзальный комплекс, что изменит логистику доставки пассажиров. Необходимы транспортные средства с коротким «плечом», они свяжут старый и новый аэровокзальные комплексы для удобства гостей, которые прилетели к нам», – сообщил Круцюк, добавив, что «Крымтроллейбус» прорабатывает вариант использования троллейбусов с автономным ходом, для доставки пассажиров в новый терминал, так как там нет контактной сети.

По словам заместителя главы администрации, учитывая будущий рост пассажиропотока, власти намерены в будущем рассмотреть возможность организации маршрутных ночных рейсов к железнодорожному вокзалу.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.03.18

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