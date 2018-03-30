Символом Симферополя оказалась водонапорная башня

Символ Симферополя – башня железнодорожного вокзала – в ближайшее время подвергнется ремонтно-реставрационным работам. На сайте госзакупок опубликованы условия конкурса на их проведение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вокзал строился на тогдашней окраине города в 1946-1951 годах. Оценивая высочайшее качество строительных работ, специалисты подтверждают городскую легенду о том, что строили вокзал пленные немцы.

Теперь от вокзала протянулись сравнительно новые улицы, с них после ливней стекает вода, потому что привокзальная площадь осталась самым низким местом района. Два-три раза за сезон ее затапливает: транспорт плавает, ливневка захлебывается поскольку, как недавно выяснилось, вода должна стекать в Салгир, но труба ливневой канализации находится ниже уровня реки. Немцев отпустили, а вода вверх не течет.

Из технического задания, которое входит в состав документации, прилагаемой к объявлению конкурса на проведение реставрационных работ, можно узнать много интересного.

Во-первых, кроме часового механизма знаменитых вокзальных часов со знаками зодиака (диаметр циферблата 4 м) внутри находится еще и водонапорная башня. Строение увенчано восьмигранной ротондой, завершающейся пятиконечной звездой. Убранство карниза верхнего яруса ротонды ныне утрачено.

Во-вторых, в 2008 году вокзал был признан объектом культурного наследия, его включили в государственный реестр. Но сейчас, на момент оставления техзадания, предмет охраны не определен. Поэтому прежде, чем разрабатывать научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению культурного наследия, нужно утвердить объект охраны.

Комплекс зданий вокзала находится на балансе Крымской железной дороги, она и является заказчиком предстоящих работ.

Первый этап проведения ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия «Железнодорожный вокзал Симферополь, водонапорная башня» будет состоять из разработки проекта ремонтно-реставрационных работ. Победитель конкурса должен будет представить рабочие архитектурно-строительные чертежи и сметную документацию. Проект будет согласован с Госкомнаследия Крыма.

Работы оценены в 28 млн руб, они будут профинансированы Крымской железной дорогой, которую поддержит бюджет (какого уровня – не уточняется). Срок окончания работ, согласно техзаданию, будет определен после заключения контракта.

Симферополь, Ольга Картошина

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