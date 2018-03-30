Крым и Севастополь снова делят Южный берег

Крым и Севастополь возобновляют переговоры о разграничении территорий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1993 году, согласно межрегиональным границам, определенным Крымским филиалом института землеустройства, спорные гектары отошли Ялте, в 2007 году проектный институт «КрымНИОпроект» «отдал» их Севастополю, правда это решение основывалось на генеральном плане города 2005 года.

В 2014 году Росреестр провёл границы между 90-м и 91-м округами, и 300 гектаров опять отошли Ялте. При этом ни одна из этих линий не была официально поставлена на кадастровый учёт как межрегиональная граница между субъектами.

В Севастополе отказались признавать схему разграничения Росреестра: «Эти границы существенно нарушают интересы Севастополя», – заявил в январе 2017 года вице-спикер Заксобрания Севастополя Александр Кулагин. При этом в городском департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя признали, что документы на земельные спорные участки «привязаны» к Ялте.

Переговоры зашли в тупик в марте прошлого года, теперь планируется возобновить диалог. На сегодняшний день определено 5 спорных участков.

«Предмет нашего разговора с Крымом – небольшой населённый пункт, где живут наши жители с пропиской в Севастополе, но, де-юре, на территории Крыма. И в южной части, где есть пересечения по лесному фонду. В материалах лесоустройства одна история, на кадастр поставлено по-другому», – сообщила директор департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Марина Ракова.

Вопрос будет обсуждаться на следующей неделе на встрече представителей двух субъектов РФ в Симферополе. В Севастополе считают, что работа по утверждению границ должна завершиться к концу текущего года.

Севастополь, Илья Пелехов

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