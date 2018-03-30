И вот опять: Украина в очередной раз заявила о начале зомбирования крымчан

Украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Об этом заявили в министерстве информационной политики «Незалежной», добавив, что в ближайшее время телеканал распространит сигнал и на Луганскую область.

Как уже сообщал «Новый День», в приграничном селе Чонгар Херсонской области построили 150-метровую вышку, после чего было распространено сообщение о начале вещания в тестовом режиме шести украинских телеканалов и одной радиостанции на полуостров. Затем было заявлено о расширении вещания.

Правда, через несколько месяцев – в августе 2017 года – член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, вновь заявил, что началась трансляция на этот раз пяти телеканалов на Крым. И тоже в тестовом режиме, а с 1 сентября мультиплекс должен перейти на стандартное вещание. Тогда Костинский призывал жителей северного Крыма развернуть свои антенны на Чонгар, а также записывать программы украинских телеканалов на видео. И вот Киев в третий раз сообщает о начале вещания – и опять в тестовом режиме.

На полуострове ко всем этим заявлениям относятся скептически, подчеркивая: даже если все украинские теле- и радиоканалы действительно начнут вещать на Крым, Украина все равно не добьется желаемых результатов.

«Украинские пропагандисты строят воздушные замки, которые, по их мнению, должны стать опорой для их идей на полуострове, но будем откровенны – это «продавцы воздуха». Крым, который еще помнит болевые шоки от водной, продовольственной и энергоблокады – уже не регион Украины, к которому можно взывать, – цитирует РИА «Новости» депутата Госдумы Руслана Бальбека. – На полуострове об украинском ТВ говорят украинским же термином – «брехунец». Сколько бы ни надрывались телеведущие майданной власти, какие бы слезы ни лили на ток-шоу и сколько б ни показывали якобы изгнанных с полуострова крымских татар, российская цивилизация глубоко пустила свои корни в Крыму и свалить это дерево киевским информационным червям не под силу».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 30.03.18

Крым и Севастополь снова делят Южный берег. / 30 марта ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / На Украине решили не наказывать свои телеканалы за «заговор» по Крыму. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»