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Пятница, 30 марта 2018, 20:10 мск

Крым

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Битва за «Мир» закончена: в одном из парков Симферополя возобновят строительство

В симферопольском парке Мира возобновят строительство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Архитектурно-градостроительный совет РК исключил из перечня объектов, работы на которых были запрещены до проверки разрешительной документации, многофункциональный комплекс, расположенный по адресу улица Фрунзе – 41а.

Вопрос решался несколько лет: многофункциональный комплекс на месте бывшего кинотеатра «Мир» начала взводить строительная компания «Владоград». Жители выступили против, посчитав, что с подъездными путями к торгово-офисному центру и запланированной парковкой от парка ничего не остается.

Сначала разбирательства велись в суде, затем объект включили в строительный «стоп-лист». Вчера было дано разрешение на продолжение работ.

«Сергей Аксёнов отметил необходимость в ближайшее время закончить строительство данного объекта с учётом реализации проекта благоустройства прилегающего парка», –сообщили в пресс-службе крымского правительства.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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