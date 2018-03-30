В Раде рассказали, как ненависть к России убивает Украину

Поссорившись с Россией, Украина загнала себя в экономическую яму и продолжает ее углублять. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , антироссийская политики правительства Порошенко привела к потере рынков СНГ и обрушила экономика страны, считает парламентарий, уточняя: если в 2013 году ВВП «Незалежной» оценивается в 183 миллиарда долларов, то сегодня он едва превышает 90.

«Из-за чего это произошло? Потому что когда-то Путин выступил на известной конференции и сказал: «Конец однополярного мира. Россия больше не позволит». И включились Штаты с другими механизмами, – заявил Мураев. – Я понимаю, что корень всех наших бед в том, что наши правители позволили втянуть в это Украину. Что хотели Штаты? Они хотели разорвать кооперацию между нашими экономиками, а они были связаны. И особенно они были связаны в военно-промышленном комплексе».

Мураев напомнил, что, к примеру, Харьковские соглашения, по которым Черноморскому флоту РФ продлевалась аренда военно-морской базы в Севастополе, на самом деле были более выгодны Украине: за это страна получала солидную скидку на газ и сотрудничество украинских производителей с РФ по 111 позициям.

«Денег нет потому, что мы перестали их зарабатывать. Безработица в стране потому, что все предприятия, которые работали на рынки СНГ, сейчас стоят, а никаких других рынков не существует, – подчеркивает парламентарий. – А Европа, когда подписывала с нами экономическую часть договора об ассоциации, защитила свои рынки квотами и стандартами. При этом, мы свои рынки полностью открыли для европейских товаров. Это просадило экономику еще больше». На Украине горюют о потерянной возможности «доить» Россию за Севастополь

Другой депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что больно ударила по украинской экономике и организованная националистами блокада Донбасса: «70 тысяч шахтеров сидят сегодня там. Они не взяли автоматы, они аполитичны. А из Российской Федерации завозят антрацит. У меня есть ответ Насалика (министра энергетики Украины – прим. НД), в котором написано, что больше всего угля завозят именно из Российской Федерации, – говорит Шахов. Обдурили наших военных, которые сделали блокаду для нашего украинского народа на тех территориях, обманули металлургов, которые сегодня не могут накормить детей, потому что нет денег».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.03.18

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