В Севастополе вторичное жилье гораздо дороже новостроек

Севастополь вошел в первую пятерку городов России, где покупать жилье в новостройках выгоднее, чем на вторичном рынке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», анализ стоимости жилья в 70 крупных городах России провели эксперты портала Domofond.ru.

Выяснилось, что в большинстве городов России с населением более 250 тысяч человек приобретать новостройки выгоднее, чем вторичное жилье. В феврале 2018 года в 54 городах из 70 квадратный метр жилья в новостройках был дешевле, чем на вторичном рынке.

«Самый большой разрыв между ценами на «вторичку» и новые квартиры – в Саратове, где квадратный метр в новостройке почти на 25% дешевле, чем на вторичном рынке. Во Владимире метр в новостройке стоит на 23% меньше, чем во вторичной квартире. Третье место этого рейтинга заняла Тула с разницей 19,8%, четвертое – Севастополь (-19,7%), замкнул пятерку Подольск (-18%)», – отмечают эксперты.

В частности, в Севастополе квадратный метр в жилой новостройке в среднем стоит 65 тысяч 740 рублей, на вторичном рынке – 81 тысяча 854 рубля.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 30.03.18

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