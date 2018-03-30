Муниципальные власти Крыма игнорируют поручения правительства

Некоторые муниципалитеты Крыма не выполняют и половины поручений правительства. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Госсовета республики. По его словам, качество работы с обращениями граждан «оставляет желать лучшего».

«Не исполнено порядка 60% поручений по Симферополю, Евпатории, Советскому району. Каждый месяц мы полностью просматриваем весь перечень невыполненных поручений. Спрос за невыполнение самый жесткий, вплоть до увольнения», – заявил Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прошлом году в правительство Крыма поступило порядка 54 тысяч обращений граждан. По словам главы республики, во время выездных приемов членами правительства со своими проблемами к чиновникам обратилось более 8 тысячи человек. Среди тем обращений – состояние дорог, транспортное сообщение, проблемы газоснабжения и водоснабжения, сфера ЖКХ и работа управляющих компаний, благоустройство, здравоохранение и земельные отношения.

«Отмечу, что результативность приемов в этом году возросла – более 40% заявителей удовлетворены полученными разъяснениями и решением вопросов. По итогам прошлого года эта цифра, к сожалению, была в два раза ниже», – сказал глава Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.03.18

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