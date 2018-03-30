Не так поняли: в Крыму задрали тариф на воду до максимума

В некоторых муниципалитетах Крыма чиновники беспричинно подняли тарифы на воду до максимального уровня. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Госсовета республики.

По его словам, для выравнивания ситуации в части пользования коммунальными ресурсами, власти Крыма установили льготный тариф на питьевую воду и водоотведение. Этот тариф не должен превышать 35 рублей за кубометр воды. А в том регионе, где не могут обосновать максимальную планку – тариф обязательно должен быть ниже.

«В ряде регионов воспользовались ситуацией, чтобы поднять тариф до 35 рублей там, где он был меньше. Коллеги вышли из положения просто – подняли цену всем до верхней планки. Причем сделано это было без экономических обоснований», – заявил Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас обоснованность начисления тарифов проверяют во всех регионах Крыма. Этим занимается правительственная рабочая группа под руководством вице-премьера Юрия Гоцанюка.

«К 1 мая будут сформированы предложения по установлению экономических обоснованных тарифов. К этой работе привлечены специалисты Крымского федерального университета», – сказал глава Крыма.

По его словам, в 2017 году были уволены руководители ряда МУПов – за хамство и неспособность организовать нормальную работу предприятия.

«Еще одной важной проблемой является разница между фактически и экономически обоснованным уровнем тарифов. На покрытие этой разницы в текущем году будет направлено 783 миллиона рублей из бюджета республики. Понятно, что в этих вопросах мы должны находить разумный баланс между экономической необходимостью и общественной пользой», – рассказал Аксенов.

Также глава Крыма сообщил, что в 2017 году впервые за 4 года коммунальные тарифы были снижены в 119 населенных пунктах: «Тарифы на тепловую энергию уменьшились в 9 населенных пунктах, на водоотведение – в 50, на водоснабжение – в 60», – уточнил Аксенов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.03.18

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