Посол Франции: На Украине наших инвесторов атакуют рейдеры и коррупционеры

Чрезвычайный и полномочный посол Франции на Украине Изабель Дюмон раскритиковала «Незалежную» за взяточничество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Дюмон, международные инвесторы на Украине постоянно сталкиваются с коррупцией. Кроме того иностранные компании неоднократно становились и жертвами рейдерских атак. «Украинской власти эти факты известны, они даже не отрицают их существование. И когда происходит такой рейд против какой-то компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине?», – пояснила посол и добавила, что «без доверия не будет инвестиций».

Эксперты отмечают, что крупнейшие иностранные инвесторы попросту бегут из Украины. По данным Национального банка Украины (НБУ), украинские трудовые мигранты принесли в бюджет страны в 5 раз больше, чем инвесторы. Так, переводы на Украину из-за границы в прошлом году составили около 9,3 миллиардов долларов, а иностранные прямые инвестиции – около 2 миллионов долларов – это на 30% ниже аналогичного прошлогоднего показателя. Больше всего платежей поступило из Польши, из России из-за ограничений на использование международных платежных систем переводы сократились.

Как сообщал «Новый День», ведущие украинские экономисты убеждены, что никаких инвестиций в экономику «Незалежной» со стороны Запада ждать уже не приходится. В лучшем случае, можно надеяться только на минимальное денежное содержание со стороны МВФ, если в Вашингтоне и Брюсселе решат «не давать утонуть» антироссийскому проекту «Украина».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 30.03.18

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