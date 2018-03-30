Сроки сорваны: дорогу к новому аэропорту Симферополя обещают сдать в середине апреля

В Крыму занесли в «черный список» подрядчика, сорвавшего сроки строительства подъездной дороги к новому терминалу аэропорта Симферополь. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Госсовета республики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», подъездную дорогу к новому аэровокзальному комплексу подрядчик должен был сдать в эксплуатацию еще 7 декабря прошлого года. Однако работы не завершены и по сей день.

«По вине подрядчика сорваны сроки сдачи в эксплуатацию подъездной дороги к комплексу. Этот важный объект будет сдан до 15 апреля. Подрядчик больше не получит заказов на территории Крыма», – заявил глава республики.

Как сообщал «Новый День», новый терминал крымской воздушной гавани, построенный в форме морской волны, планируют запустить до начала лета. Здание выполнено из более 6,5 тысяч соединительных элементов. Главный материал – алюминий, под цвет которого частично тонированы 8 тысяч оконных стеклопакетов, чтобы контур волны повторялся не только в форме, но и в освещении здания.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.03.18

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