Халявы не будет: Канада отказалась вводить безвиз и снабжать Украину оружием

В Канаде отказались вводить безвизовой режим для Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти свое решение пояснили тем, что «Незалежная» не отвечает требованиям Оттавы. «В эти критерии входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим», – уточнили в канадском правительстве.

Не пошла Оттава навстречу Украине и в вопросе с поставками летального оружия. Точнее, Канада не рассматривает предоставление «поддержки» Украине в форме безвозмездной передачи, однако готова оружие продавать .

Как сообщал «Новый День», это не первый раз, когда Канада отказала Украине в безвизе: ранее называлась аналогичная причина – не готова. Стоит отметить, что многие украинцы даже не смогли получить визы для посещения этой страны: за первые три месяца прошлого года количество отказов на поездку в Канаду получили 34% обратившихся украинцев, а в 2016 году отказ получил каждый четвертый обратившийся за визой. Напомним, после введения «безвиза» граждане Украины оказались среди лидеров по нелегальному трудоустройству в Германии.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 30.03.18

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