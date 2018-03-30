В Ялте зацвели «аристократы» (ФОТО)

Вслед за первыми тюльпанами в Никитском ботаническом саду (НБС) зацвела магнолия Лебнера.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе НБС, именно она открывает на Южном берегу сезон цветения «аристократов» флоры – юго-восточных азиатских растений с роскошными цветами и ароматами, которые распускаются ещё до появления листвы на деревьях. В этом году первые бутоны на магнолии появились на две недели позднее, чем в 2017-м.

«В НБС-ННЦ произрастают пять видов магнолий. Это магнолия крупноцветковая, магнолия Суланжа, магнолия Кобус, магнолия лилиецветная и магнолия Лебнера, первой ознаменовавшая приход весны на ЮБК. Она является гибридом двух дикорастущих в горных японских лесах магнолий: звёздчатой и кобус. Этот гибрид взял лучшее от своих родителей: выносливость и красоту кроны первого и упоительный аромат второго», – рассказал дендролог НБС Владимир Герасимчук, отметив, что в саду растут 4 экземпляра этого растения.

В концу апреля, по словам специалистов, распустятся магнолия Суланжа и магнолия крупноцветковая, а уже после них настанет время цветения глициний и сакуры.

Отметим, что впервые магнолия появилась в Никитском ботаническом саду сто лет назад.

Ялта, Галия Шакирова

Ялта. Другие новости 30.03.18

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