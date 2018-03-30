За океаном не ждут: США аннулировали визу генерального прокурора Украины

Генерального прокурора Украины Юрия Луценко не пустили в США.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известно, что Луценко прилетел в Амстердам, далее он собирался отправиться в Нью-Йорк, однако не вышло: его не пустили в самолет, так его американская виза была аннулирована. Луценко не прокомментировал досадный инцидент, однако его пресс-секретарь Лариса Сарган заявила, что генпрокурор находится на рабочем месте и не собирается в США. Кроме того, по версии Сарган, виза Луценко не аннулирована, а действительна.

«Единственное, что они не учли, – шила в мешке не утаишь. После того, как в сети появились фото Юрия Луценко в самолете, Лариса Сарган изменила версию и уже подтвердила факт этого перелета «по личным делам». И утверждает, что теперь он в... отпуске», – написал на своей странице в Фейсбуке депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов, добавив, что Сарган так и не смогла пояснить: смог ли Луценко воспользоваться своей якобы «действительной» визой.

«У меня только один вопрос. С какой целью вчера так тщательно скрывали очередной вояж Генпрокурора в Амстердам», – задается вопросом Добродомов.

Напомним, в феврале прошлого года лидеру Радикальной партии Украины Олегу Ляшко также аннулировали 10-летнюю визу.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 30.03.18

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