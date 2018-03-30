Дата освобождения Крыма от фашистов станет Днем воинской славы

В календаре памятных дат, связанных со славой русского оружия и воинского духа, может появиться 12 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этот день в 1944-м Крым и Севастополь были полностью освобождены от немецко-фашистских захватчиков.

Депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик предложил отметить это событие, официально сделав дату Днем воинской славы.

«Тогда на мысе Херсонес состоялись последние бои, фашистские войска были полностью уничтожены Красной армией и выбиты с территории Крыма. Это, прежде всего, историческая память, у которой нет сроков давности. Такой даты не могло быть раньше в законе «О днях воинской славы и памятных датах», поскольку Крым и Севастополь вернулись в состав России относительно недавно. Теперь 12 мая должно стоять наряду с такими датами, как освобождение Ленинграда от блокады и победа на Курской дуге», – цитирует парламентария RT.

По словам Белика, профильный экспертный совет Госдумы уже одобрил законопроект. Вынести его на обсуждение нижней палаты планируют до 9 мая.

Полномочный представитель межгосударственного союза городов-героев и воинской славы в Севастополе Александр Лазебный поддержал инициативу.

«Севастополь был одним из первых городов, которые приняли на себя удар. После чего он 250 дней сражался, оттягивая на себя значительные силы вермахта. С падением Севастополя вся военная мощь противника обрушилась на Ленинград и Сталинград. Сейчас нередки случаи искажения истории, фактов. Поэтому роль защитников и освободителей Севастополя должна быть увековечена», – сказал Лазебный.

Крымский политолог Владимир Джаралла, в свою очередь, считает, что необходимо узнать мнение самих жителей полуострова.

«Разумеется, подобные инициативы справедливы, весьма полезны, их можно лишь одобрять. Однако в данном случае есть несколько нюансов. Например, освобождение Севастополя традиционно празднуют в городе 9 мая. Дело в том, что именно 9 мая город был освобождён, а 12 мая, по сути, завершились бои, которые здесь проходили. То есть для севастопольцев 9 мая – это сразу несколько праздничных событий, что для них особенно приятно. Поэтому необходимо узнать реакцию самих жителей города Севастополя», – заявил Джаралла.

Москва, Оксана Мурзина

Москва. Другие новости 30.03.18

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