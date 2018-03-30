В Крыму саботируется снос самостроев

Работа по сносу самостроев в Крыму саботируется. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании Госсовета республики.

«Работа по ликвидации самостроев идет очень медленно. В основном это связано с нежеланием конкретных должностных лиц вести эту работу. Понятно, что это задевает интересы людей, но также понятно, что многие разрешения на строительство, выданные при Украине, это результат реализации коррупционных схем», – сказал Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году в республике снесли всего 53 самостроя. Незаконные постройки находились в Ялте, Алуште, Симферополе, Судаке, Евпатории, Джанкое, Керчи и в городе Саки.

По словам Аксенова, при принятии решения о демонтаже, чиновники учитывают, введено ли здание в эксплуатацию или нет. В случае если власти настаивают на сносе здания, то предполагается выплата компенсации его собственнику. Те, кто добровольно разбирает постройки, могут рассчитывать на получение земельного участка вне конкурса.

Между тем, в Крыму пока не хватает доступного жилья. Успехи региона в этом направлении Аксенов назвал «очень скромными».

«Строительная отрасль, несмотря на бурное развитие, впечатляющие темпы роста, пока не может решить одну из ключевых задач государственной строительной политики – обеспечение граждан доступным жильем. Объем выполненных строительных работ в прошлом году увеличился более чем в 5 раз, почти до 47,5 миллиардов рублей. Но надо понимать, что этот рост связан, прежде всего, с реализацией масштабных инфраструктурных проектов с бюджетными инвестициями», – пояснил глава Крыма.

По его словам, по программе «Жилье для российской семьи» в Крыму заключено 600 договоров участия в долевом строительстве, строится два жилых комплекса в Евпатории и Алуште. Также с этого года началась реализация проекта по строительству жилья экономического класса. Стоимость квадратного метра для участников не будет превышать 80% рыночной стоимости. Для них уже строят два 108-квартирных дома, строительство еще трех начнется в ближайшее время.

«Согласно расчетам, для обеспечения 10 тысяч крымских семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, надо построить более полумиллиона квадратных метров жилья. Для финансирования указанного объема необходимо около 20 миллиардов рублей. Таков масштаб проблемы», – подчеркнул Аксенов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.03.18

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