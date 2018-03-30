Крыму посоветовали развиваться за счет «сомнительного капитала американцев»

Санкции должны стать толчком для проведения в Крыму смелых экономических экспериментов. Об этом заявил политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов. По его словам, всерьез можно воспринимать только те санкции, которые предусматривают финансовые ограничения. Остальные эксперт назвал «ерундой».

«Крым в этих условиях может стать зоной оборота криптовалют. Этому ничего не мешает», – заявил Уралов, напомнив об опыте Белоруссии в легализации криптовалюты.

По словам Уралова, подобный эксперимент может позитивно сказаться на развитии экономики Крыма: «Давайте здесь сделаем криптобиржу и будем оборачивать сомнительные капиталы тех же американцев. Пусть их сомнительные деньги работают в наших интересах», – сказал эксперт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», политолог предполагает, что к 2050 году политэкономическая ситуация в стране кардинально изменится. Так как на данный момент происходит перемещение центра развития цивилизации из Евроатлантического региона в Юго-Восточную Азию.

Эксперт прогнозирует, что в будущем многие товары будут индивидуализироваться под человека, чем может воспользоваться наша страна.

«Вопрос – из чего производить (товары). С этой точки зрения у России открывается огромные нефтяные возможности: ели мы посмотрим на мир, который нас окружает – он в основном состоит из нефти, ее продуктов. Если мы освоим это, мы сможем осуществить экономический рывок. Если нет, то это сделают китайцы», – уверен Уралов.

Также он отметил грядущий процесс массовой роботизации, который обернется необходимостью массовой переподготовки специалистов, чтобы не допускать увеличения безработицы.

«Так много людей как раньше для производства уже не нужно. Фактически мир начинает сталкиваться с проблемой «лишних людей». И вопрос – что с ними делать? Наши города распухают, государство начинает бороться с этим, увеличивая количество чиновников – одна функция возлагается на пять человек, вместо одной зарплаты платят пять маленьких, – потому что не понимают, что делать с людьми», – считает эксперт.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.03.18

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