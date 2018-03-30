Украина распадётся, а Крым сплотится: эксперты о национальной консолидации на полуострове

Интеграция крымских татар в жизнь российского Крыма еще не завершена. Об этом заявил политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов, уточнив, что подразумевает тех крымских татар, которые «живут общинами».

«У них своя жизнь, им это не очень интересно. Но это говорит о том, что не придуманы формы вовлечения», – считает Уралов, поясняя: одним из проявлений незаинтересованности в общественной жизни Крыма можно считать не очень высокую явку крымских татар на президентские выборы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с формулировкой «проживания общинами» не согласился другой эксперт – крымский политолог, доцент кафедры политических наук и международных отношений КФУ имени Вернадского Андрей Никифоров. По его словам, правильнее было бы утверждать, что среди крымских татар есть крымчане, живущие компактно.

«Мы знаем, что в целом в крымско-татарской среде несколько иное восприятие происходящего в мире, чем среди остальных крымчан. А что, разве не так было до 2014 года? Ситуация, по сути, продолжается с тех пор», – отметил Никифоров.

По его словам, ранее ситуацию в Крыму всячески эксплуатировали в Киеве, создавая в регионе межэтнический конфликт. После воссоединения Крыма с Россией, удалось добиться позитивного процесса интеграции крымских татар: «Время работает на нас. Думаю, что через 30 лет, если не произойдет ничего сверхъестественного, то мы будем гораздо ближе к консолидации всего крымского сообщества. Мы и сейчас уже к ней ближе, чем четыре года назад», – убежден Никифоров.

По мнению эксперта, в будущем полуостров станет «непотопляемым авианосцем Российской Федерации», при этом политические споры о принадлежности полуострова к той или иной территории не угаснут. Еще одним вариантом развития ситуации, по словам Никифорова, может быть сценарий, который эксперт назвал «Украина минус». Подчеркнув, что речь идет об исчезновении не страны и людей, а государства.

«Это государство себя уже исчерпало, оно работает исключительно в системе «анти», и для Крыма в том числе. И вообще очень многие проблемы евразийской интеграции, наших отношений с Европой, в целом с Западом могли бы решиться гораздо проще и естественнее в том случае, если мы просто убираем фактор Украины», – считает эксперт.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.03.18

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