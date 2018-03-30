Кто кого победил? Губернатор Севастополя внезапно перестал ругать «КоммерсантЪ»

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников удалил со своих страниц в социальных сетях публикации с критикой издания «Коммерсант».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава города сделал это публично, посвятив своему поступку отдельный пост на странице в Facebook.

«Комментарии в отношении издания «КоммерсантЪ» удалены, и их больше не будет, что предлагаю рассматривать, как позицию заинтересованного читателя. Уважаемые журналисты, мы всегда ждем ярких материалов», – заявил Овсянников.

Напомним, издание не раз публиковало критические материалы о властных структурах и проблемах Севастополя. В ответ на один из таких материалов – о конфликте Заксобрания и правительства – Овсянников обвинил издание в тенденциозном освещении тем и намеренном искажении реалий.

По мнению крымского общественника Александра Талипова, удаление критических замечаний к изданию, скорее всего, связано с взрослением Овсянникова как чиновника, а не с желанием идти на примирение с конкретными СМИ. Причину критических выпадов губернатора эксперт пояснил его неопытностью, так как до назначения на должность Овсянников постоянно в медиа-пространстве не находился. А нужного советника, который бы подсказал, что эмоциональные заявления лишь дискредитируют губернатора, не нашлось.

«Не уровень губернатора, главы субъекта Российской Федерации, который у всех на слуху и на контроле, реагировать на критику каждого издания. Я думаю, что его слова можно расценивать как «пишите, что хотите, меня это теперь не задевает». То, что он отвечал на какие-то публикации и статьи – это проявление слабости. Если бы там была неправда, нарушение чести и достоинства, он, как глава субъекта, мог бы обратиться в суд. Если этого не происходило, значит, определенная доля правды или вообще вся правда в этих статьях была», – сказал корреспонденту РИА «Новый День» Александр Талипов.

Комментарии «Коммерсанта» получить не удалось. Собеседница агентства, ответившая на звонок корреспондента РИА «Новый День» в редакцию, сообщила, что главного редактора на месте нет. И предположила, что комментировать тему конфликта «Коммерсанта» и губернатора Севастополя в издании, скорее всего, не будут. Тем не менее, собеседница агентства пообещала выяснить, кто из руководства издания мог быть ответить на вопрос, была ли критика Овсянникова в адрес газеты обоснованной. Но, пообещав обязательно перезвонить, не перезвонила.

Между тем, сегодня в «Коммерсанте» появилась информация о выводе Балаклавской бухты из пограничного режима. В тексте опять фигурирует Дмитрий Овсянников: издание отметило, что именно с его подачи были подготовлены поправки в законодательство, способствующие развитию сферы отдыха и туризма в Севастополе.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 30.03.18

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