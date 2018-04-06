В Крыму нашли посуду боспорских царей

Археологи, работающие в районе строительства Крымского моста, обнаружили фрагменты античной парадной посуды IV века до нашей эры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», она могла принадлежать представителям боспорской знати, выставлялась на пирах, а позже стала частью погребального обряда. На осколках сохранились искусные рисунки мастеров Аттики.

«Мы получили образцы керамики достаточно высокого художественного уровня. Это работа настоящих мастеров, которые смогли изобразить на сосудах непростой формы орнаменты и фигурные изображения героев античной мифологии. Находки позволят нам глубже изучить древнегреческое искусство, быт, традиции, торговые связи населения восточного побережья Крыма», – цитирует инфоцентр «Крымский мост» руководителя экспедиции, доцента кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Сергея Ильяшенко.

За три месяца кропотливой работы реставраторам удалось восстановить из десятков осколков сосуд для воды – гидрию с изображением сцены битвы амазонок с греками и рыбное блюдо, расписанное рисунками морских обитателей.

«Большая удача, что гидрия поступила в реставрацию практически без утрат. То есть были найдены почти все фрагменты тулова, ножки, горла и ручек, которые соединились воедино», – сказала художник-реставратор высшей категории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Елена Минина.

Найденные артефакты передаются на хранение в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. В целом, музеи на двух берегах Керченского пролива получат около 100 тысяч находок, сделанных в рамках строительства Крымского моста и подходов к нему.

«Расписная керамика IV века до нашей эры относится к одному из погребальных сооружений курганной группы Юз-Оба. Она известна во всем мире. Находки, сделанные в курганах Юз-Обы, украшают залы крупнейших музеев мира: Британского музея, Лувра, Эрмитажа, ГМИИ им. А.С. Пушкина. Благодаря строительству Крымского моста и подходов к нему, такие артефакты теперь есть и в музее Керчи», – сообщила заместитель гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Наталья Быковская, добавив, что посетители смогут увидеть их в ближайшее время.

За три года с момента начала реализации проекта общая площадь археологических раскопок превысила 56 гектаров.

Керчь, Оксана Мурзина

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