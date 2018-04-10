Впервые: крымчан призывают в Ракетные войска стратегического назначения

Крымчан будут призывать в Ракетные войска стратегического назначения. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это уже седьмая призывная кампания в республике. Начиная с прошлого года, крымчане проходят военную службу не только на территории полуострова, но и на материке. В этом году в рамках весенней призывной кампании в Вооруженные Силы РФ отправят служить 2 тысячи 300 крымчан.

«Призывная кампания для Ракетных войск стратегического назначения охватит все регионы Российской Федерации, впервые граждане призывного возраста республики Крым отправятся служить в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения», – рассказали в Минобороны.

Всего текущей весной РВСН пополнят 8 тысяч человек призывников.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 10.04.18

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