В Крыму открыт курортный сезон: сдающих жильё ждут в налоговой

Налоговая служба анонсировала проверки крымчан, сдающих в аренду недвижимость, но игнорирующих обязанность платить налоги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ФНС предлагают таким жителям республики самостоятельно явиться в ведомство до 3 мая с декларациями по доходам за 2017 год, обещая не применять санкции.

«После этой даты контрольные подразделения налоговых инспекций республики совместно с правоохранительными органами начнут повсеместные рейды по выявлению граждан, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность», – сообщили в управлении ФНС по Крыму.

За месяц до окончания декларационной кампании в налоговой службе оповестили о работе «телефона доверия», по которому можно не только получить консультацию о том как правильно заполнить документы и легализоваться, но и сообщить о фактах незаконной сдачи жилья – без заключения договора и уплаты налогов: «В первый день работы «телефона доверия» налоговики приняли около 40 сообщений и дали несколько десятков консультаций», – отметили в ФНС.

За прошлые годы налоговая служба сформировала базу данных, в которой состоит более 6 тысяч квартиросдатчиков Крыма. В 2017 году они заплатили 40 миллионов рублей налогов. В ФНС утверждают, что с прошлого года наметилась тенденция по регистрации квартиросдатчиков в качестве индивидуальных предпринимателей – сейчас их более 8 тысяч.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.04.18

«Просто спросите меня…» Президент Украины предложил себя Германии в качестве экономического консультанта. / Украина готова поручить выплату пенсий в Донбассе Красному Кресту, но выдвигает условия. / «Теряем лицо»: Евросоюз лишает Украину национального символа. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»