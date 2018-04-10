На Ялтинском экономическом форуме сойдутся сотни европейцев и сирийцев

Сотни иностранцев подтвердили свое участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для участия зарегистрировались более 300 гостей из различных стран мира, в том числе европейские политики, депутаты и бизнесмены.

Также на форум приедут порядка 100 представителей Сирии. Известно, что делегацию возглавит глава правительства Сирийской арабской республики (САР) ИмадХамис.

При этом подчеркивается, что процесс подтверждения участников продолжается и это не окончательные цифры. В тоже время украинская сторона регулярно предпринимает попытки сорвать проведение мероприятия. «Давление исходит от стран Евросоюза и дипломатов из Украины, которые делают все, что могут. Могу с точностью абсолютной сказать, что в этом году Ялтинский международный экономический форум, несмотря на давление извне, будет еще более масштабным, звучным, резонансным и эффективным, чем в прошлые годы», – цитируют РИА «Новости» постоянного представителя Крыма при президенте России, вице-премьера республики Георгия Мурадова.

Напомним, ранее депутат Европейского парламента Яромир Кохличек подтвердил, что европейским политикам настоятельно рекомендовали отказаться от участия в крымском мероприятии, а члены бельгийского парламента поясняют: ЕС заинтересован в сохранении конфронтации, и любой европейский политик, приехавший в Крым, ослабляет антироссийскую позицию.

Как сообщал «Новый День», четвертый Ялтинский форум пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается более трех тысяч участников, в том числе свыше 500 представителей 60 стран.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 10.04.18

В Крыму открыт курортный сезон: сдающих жильё ждут в налоговой. / «Просто спросите меня…» Президент Украины предложил себя Германии в качестве экономического консультанта. / Украина готова поручить выплату пенсий в Донбассе Красному Кресту, но выдвигает условия. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»