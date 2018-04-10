Доверие без границ: крымские коммерсанты отдали 160 миллионов двум алтайским мошенницам

В Алуште задержана 68-летняя уроженка Алтайского края и ее 42-летняя дочь, которые «планировали» открыть в Крыму частный банк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственный отдел Алушты предъявил женщинам обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Известно, что мошенницы позиционировали себя как успешных банкирш и предлагали крымским коммерсантам долю в их бизнесе, а в дальнейшем выплату немалых процентов. Своим жертвам россиянки рассказывали о связях с высокопоставленными лицами, которых, как оказалось, в действительности не было.

За несколько лет обвиняемые завладели 160 миллионами рублей. После того как обещанные проценты предприниматели так и не получили, они обратились в полицию.

Мошенницы в свою очередь решили оправдаться перед «компаньонами» и заявили, что их ограбили, но следователи уличили их во лжи.

«В ходе следственных действий установлен 21 потерпевший от противоправных действий обвиняемых. Согласно действующему законодательству, обвиняемым может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», – сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Злоумышленницы находятся по стражей.

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 10.04.18

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