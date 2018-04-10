Севастополь и Симферополь в лидерах по дороговизне новостроек

Симферополь и Севастополь вошли в десятку городов России с самой высокой стоимостью квадратных метров в новостройках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Севастополь занял шестую позицию в рейтинге, Симферополь – девятую.

По информации экспертов портала «Мир квартир», средняя цена одного квадратного метра в новой квартире в Севастополе – 70 тысяч 742 рубля. В Симферополе квадрат в среднем обойдется в 69 тысяч 953 рубля. По данным специалистов, если в Симферополе цена квадратного метра по итогам первого квартала 2018 года снизилась на 2,5%, то в Севастополе наоборот выросла – на 6,7%.

Стоит отметить, что в рейтинге по общей дороговизне квартир в новостройках, Севастополь занял пятую позицию. Средняя цена такого жилья в городе – 4 миллиона 612 тысяч 861 рубль. В Симферополе, который разместился на седьмой строчке в этом рейтинге, квартиру в новом доме можно купить за 4 миллиона 438 тысяч 674 рубля.

Лидерами по стоимости квартир и квадратных метров стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Средние цены на квадраты и жилье в этих городах – 202 тысячи 683 рубля и 11 миллионов 150 тысяч 712 рублей, 111 тысяч 88 рублей и 6 миллионов 933 тысячи 398 рублей, 90 тысяч 772 рубля и 6 миллионов 59 тысяч 510 рублей соответственно.

В целом повышение цен на квадратный метр эксперты зафиксировали в 52 городах, в 17 – снижение. В среднем квадрат стал дороже на 2,2%.

«В 2/3 исследуемых городов зафиксировано одновременное повышение цены квадратного метра и общего бюджета покупки. Поскольку каждый регион развивается по-своему, то и причины роста в каждом городе свои. Где-то объекты вышли на высокую стадию строительной готовности, где-то активизировался спрос из-за возросшей доступности ипотеки, где-то нашлись другие факторы, связанные со спецификой местного рынка.

Однако, несмотря на среднестатистический плюс, говорить об общем устойчивом тренде на повышение в текущих экономических условиях пока рано», – уверен гендиректор портала Павел Луценко.

Среди городов, где самые дешевые квартиры в новостройках – Магнитогорск и Брянск.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.04.18

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