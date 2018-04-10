И два пансионата в придачу: Киев потребовал от Путина миллиард долларов за ржавые электросети украинского Крыма

Украина хочет получить от России больше миллиарда долларов за электросеть Крыма.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «Укрэнерго» направила высокопоставленным чиновникам РФ уведомления о начале инвестиционного спора по имуществу, которое находилось на территории полуострова до воссоединения Крыма с Россией.
«Это тысячи линий электропередачи, десятки электрических подстанций и много чего еще, не говоря уже о двух пансионатах, где раньше оздоровлялись украинские энергетики», – сообщил у себя на странице в Facebook глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.
По его словам, уведомления были отправлены президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, министру финансов Антону Силуанову, главе МИД Сергею Лаврову и министру юстиции Александру Коновалову.
Интересы компании будут представлять юристы организации «Covington & Burling LLP», которые ранее участвовали в подготовке аналогичного иска «Нафтогаза». В случае если спор будет урегулирован не так как надеются на Украине, компания готова обратиться в Международный арбитраж.
«Кроме имущества, мы потеряли еще и прибыль от его эксплуатации. Эти деньги должны были пойти не только на счета компании, но и в госбюджет Украины в виде налогов и дивидендов», – заявил Ковальчук.
Киев, Леонид Маковецкий
Киев. Другие новости 10.04.18
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