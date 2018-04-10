Гримасы истории: крымские турбины «Siemens» разработаны в СССР

Турбины, поставленные в Крым немецкой компанией «Siemens», являются разработкой Советского Союза. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил экономист, ведущий программы «Экономика» Михаил Хазин.

По его словам, турбины, как и многие другие советские технологические новинки, были приватизированы и проданы в 90-е годы «за копейки».

«Может быть кто-нибудь не знает, но пресловутые турбины, которые были поставлены в Крым немцами, они были разработаны в СССР в конце 80-х, и по приватизации отданы немецкому концерну за копейки. Они фактически получили в свои руки уже готовый проект – бесплатно», – рассказал Хазин. Как утверждает экономист, «таких историй сотни, если не тысячи».

Как уже сообщал «Новый День», Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который ранее отказал «Сименс технологии газовых турбин» в иске к структурам Ростеха – объединению «Технопромэкспорт» и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» по скандальному делу о турбинах, поставленных в Крым.

Немецкая компания обвиняет российскую сторону в том, что турбины были якобы незаконно перемещены в Крым для строительства ТЭС. По версии «Siemens», оборудование должно было использоваться для строительства электростанций на Тамани.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 10.04.18

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