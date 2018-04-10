Севастопольцам предлагают раскошелиться на текущий ремонт дворов, если хотят дождаться планового

Севастопольские чиновники считают, что жители города должны оплачивать ремонт во дворах многоквартирных домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти города надеются, что задействовать деньги севастопольцев удастся в рамках системы софинансирования.

Тем, кто согласится участвовать в ней, обещают бонус в виде продвижения в очереди ожидающих ремонта.

«Если этот показатель мы введем на следующий год – мы не говорим, что он будет обязательным, но, если он будет, и жители будут согласны финансировать 1-5-7%, мало ли какие мероприятия они будут готовы провести за свой счет, – это может являться поводом их продвижения по списку чуть выше», – цитирует «Новый Севастополь» директора департамента городского хозяйства Михаила Тарасова.

По его словам, подобное софинансирование ремонта будет вводиться и в других регионах России.

Привести в порядок дворовые территории многоквартирных домов Севастополя, охватив разным ремонтом, чиновники планируют в течение пяти лет.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 10.04.18

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