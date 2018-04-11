Крымчан, не получивших гражданство РФ, освободят от языкового экзамена

Комитет Госдумы по делам национальностей поддержал законопроект, облегчающий процедуру для жителей полуострова, находившихся в марте 2014 года на территории Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 50 тысяч человек, живущих в Крыму, не смогли получить гражданство РФ по упрощенной схеме, так как у них не было местной прописки на момент проведения референдума. Кроме того, еще часть крымчан, получивших российское гражданство, затем его лишилось, так как было доказано, что в момент референдума они жили на Украине.

Теперь предлагается внести поправки к закону «О гражданстве РФ», предусматривающие упрощенный порядок получения гражданства РФ для тех, кто был прописан в Крыму, но покинул полуостров по служебной необходимости, для получения образования или лечения, а также по частным делам и вернулся после принятия Крыма и Севастополя в состав России.

Речь не идёт об автоматическом признании таких крымчан гражданами РФ, отмечает «Парламентская газета». Упрощённый порядок предполагает получение гражданства без соблюдения отдельных положений – таких как обязательные пять лет непрерывного проживания в стране и сдача экзамена на знание русского языка.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 11.04.18

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