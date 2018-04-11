НАТО не собирается менять статус Украины

Официальное заявление Украины о желании стать членом НАТО никак не приближает самого вступления в альянс. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер.

Как уже сообщал «Новый День», Украина получила статус страны-аспиранта НАТО, подчеркивающий, что государство стремиться к вступлению в альянс.

«Добиваться членства в НАТО или нет – это решают сами страны. Украина такое решение официально приняла, что мы и отметили, внеся соответствующее изменение на нашем сайте», – прокомментировала ситуацию Гетемюллер, подчеркнув: это не новый статус на пути к предоставлению Украине «плана действий по членству», политика НАТО не изменилась.

«НАТО признало и отметило посредством этой правки изменение в официальной позиции Украины», – цитирует Гетемюллер «Коммерсант».

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что «Незалежная» не готова к вступлению в НАТО.

«План действий по членству в альянсе не является гарантией членства. Это – инструмент, путь помочь стране подготовиться, чтобы она стала надежным кандидатом позже, – пояснил Волкер и уточнил, что за 10 лет ни Украина, ни Грузия так и подготовились к этой процедуре. При этом, исходя из сегодняшней ситуации, у Грузии гораздо больше шансов когда-нибудь вступить в альянс, чем у Украины.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 11.04.18

ГПУ завершила следствие по делу Аксенова, Константинова и Поклонской. / Крымчан, не получивших гражданство РФ, освободят от языкового экзамена. / Госдума потребовала от правительства РФ отчета: что сделано для освобождения экипажа «Норда». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»