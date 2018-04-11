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Вторник, 17 апреля 2018, 19:12 мск

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В парламенте Украины готовят «охоту на ведьм»

Депутатов Верховной рады лишают неприкосновенности. Соответствующий вопрос рассмотрит сегодня Конституционный суд Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутатская неприкосновенность гарантирована статьей 80 действующей конституции Украины. Выглядит это так:

«Статья 80.

Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

Теперь предлагается исключить первую и третью части статьи, оставив лишь отсутствие ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте.

Однако, чтобы внести изменения в конституцию, Рада должна получить заключение Конституционного суда, что это не противоречит самой конституции.

Если суд примет положительное решение, вопрос о лишении депутатов неприкосновенности будет рассмотрен парламентом в ближайшее время: необходимо, чтобы инициативу поддержали две трети, то есть не менее 300 из 450 депутатов Рады.

Напомним, 22 марта Верховная рада лишила депутатской неприкосновенности Надежду Савченко и дала согласие на привлечение ее к уголовной ответственности. Савченко обвинили в подготовке теракта, направленного «на свержение украинского государства».

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, ГПУ имеет виды еще на нескольких парламентариев, которые могут лишиться неприкосновенности в ближайшее время.

Киев, Платон Ефимчук

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