Столица Крыма закрывает отопительный сезон

Тепло в дома жителей Симферополя больше подаваться не будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти города приняли решение о прекращении отопительного сезона.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации Симферополя. Отключать отопление жилых домов, образовательных и культурных учреждений, начали 10 апреля с 8 утра.

«Рекомендовать ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», Симферопольской ТЭЦ АО «Крымтеплоэлектроцентраль», ООО «Крымтеплоснабжение», иным тепловырабатывающим предприятиям и предприятиям, оказывающим услуги по теплоснабжению, завершить оказание услуг по теплоснабжению на территории муниципального образования городской округ Симферополь», – указывается в постановлении.

Ранее компания «КРЫМТЭЦ» анонсировала завершение отопительного сезона в Керчи, Саках, Симферополе и Симферопольском районе. В Керчи отопление начали отключать с 9 апреля.

В то же время, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предложил завершить отопительный сезон в городе 12 апреля.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 11.04.18

В парламенте Украины готовят «охоту на ведьм». / НАТО не собирается менять статус Украины. / ГПУ завершила следствие по делу Аксенова, Константинова и Поклонской. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»