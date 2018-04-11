Асфальтирование Крымского моста выполнено на 75 % – на очереди автодорожная арка (ФОТО)

Строители приступили к асфальтированию полотна автодорожной арки Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожное покрытие на арочном пролете аналогично остальным участкам транспортной артерии: двухслойное общей толщиной 11 сантиметров, также до укладки асфальта на металлическую поверхность арочного пролета был нанесен слой гидроизоляции. Асфальтирование выполняется в два этапа: нижний слой уже выполнен, верхний будет уложен после технологического перерыва.

«Площадь асфальтирования на арке относительно небольшая – около 4,5 тысяч квадратных метров. Так что на укладку нижнего слоя асфальтобетона мы закладываем примерно 5-6 часов. Делаем перерыв на два-три дня, после чего точно так же за 5-6 часов укладываем верхний слой», – цитирует инфоцентр «Крымский мост» заместителя гендиректора компании «СГМ-Мост» Дмитрия Кондакова.

В целом по трассе Крымского моста асфальтирование выполнено примерно на 75 %, а общая готовность полотна, включая дорожную одежду, деформационные швы и элементы обустройства, достигает 80 %. После того как строители завершат укладку асфальта, они приступят к нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

Строители уже установили на арочном пролете все 14 мачт наружного освещения, а по внешним полосам движения – барьерное ограждение. После того, как участок будет покрыт асфальтобетоном, строители смонтируют барьерное ограждение на разделительной полосе.

Стоит отметить, что асфальтобетонная смесь для автодороги по Крымскому мосту готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума, который делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. В смесях используется исключительно кубовидный щебень узких фракций, а содержание в щебне зерен пластинчатой и игловатой формы близко к нулю. Оптимальный состав смеси и высокая степень уплотнения гарантируют прочность, долгий срок службы и водостойкость покрытия.

Напомним, открытие движения по мосту через Керченский пролив запланировано на май.

Фото пресс-службы инфоцентра «Крымский мост»

Керчь, Анастасия Зук

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