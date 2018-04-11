В Крыму мошенники торговали чужой землёй по липовой московской доверенности

В Ялте специалисты Госкомрегистра Крыма пресекли попытку переоформить чужую недвижимость по фиктивным документам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мошенники, чтобы оформить не принадлежащую им землю, предоставили в комитет по государственной регистрации и кадастру Крыма фальшивую доверенность.

Злоумышленники подали заявление о переходе права собственности и регистрации объекта недвижимого имущества – земельного участка, площадью 1 гектар, предназначенного под индивидуальное жилищное строительство.

«Представитель продавца действовал по доверенности, удостоверенной нотариусом города Москвы. При проведении правовой экспертизы выяснилось, что сведений о данной доверенности нет на портале Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации. Сам нотариус также опроверг удостоверение данного документа», – сообщили в пресс-службе Госкомрегистра Крыма. Материалы дела переданы в правоохранительные органы, за мошенничество злоумышленники будут привлечены к ответственности.

В ведомстве напоминают, что каждый государственный регистратор обязан проверять информацию об объекте недвижимости по адресу, правообладателю, а также учитывать имеющиеся в базе сведения о наличии арестов и предупреждений.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 11.04.18

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