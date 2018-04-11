Сотни крымских студентов протестировали новый терминал аэропорта «Симферополь» – открытие в понедельник

Новый терминал аэропорта «Симферополь», построенный в форме морской волны, протестирован и начнет принимать пассажиров с 16 апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 400 добровольцев, из числа студентов и волонтеров, протестировали работу нового аэровокзального комплекса.

«Волонтеры прошли все процедуры: от регистрации до выхода на посадку, они отработали процедуру прибытия и выдачи багажа, все прошло по плану и мы оцениваем результаты тестирования положительно», – поделился с РИА «Новый День» директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев. По его словам, следующий этап – это начало работы нового комплекса аэропорта уже в реальном режиме.

Так, аэровокзальный комплекс начнет свою работу 16 апреля. «В 8:00 уже все рейсы будут переведены из старого в новый терминал. В старом здании останутся только объекты для обслуживания рейсов деловой и государственной авиации, а сами основные терминалы «А» и «Б» будут закрыты. Решать их судьбу будут республиканские власти. По одной из версий туда могут перенести автовокзал», – поделился Лаптев.

Напомним, здание в форме морской волны выполнено из более 6,5 тысяч соединительных элементов. Главный материал – алюминий, под цвет которого частично тонированы 8 тысяч оконных стеклопакетов, чтобы контур волны повторялся и в освещении здания.

Ранее сообщалось, что новый терминал крымской воздушной гавани будет запущен в начале лета.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 11.04.18

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