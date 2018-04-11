Политолог: Импульсивный Трамп способен на военный удар по Севастополю

Возможное военное противостояние США и России на территории Сирии может обернуться ударом по Севастополю – как по базе Черноморского флота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой сценарий спрогнозировал российский политолог Сергей Марков, по всей видимости, впечатленный последними новостными сводками.

По его мнению, противостояние США и России если и произойдет на территории Сирии, то все равно будет иметь другую подоплеку в виде борьбы за влияние в глобальном мире.

«США, Британия, Франция наносят ракетный удар по сирийской армии. Под удар попадают российские военные советники и российские военные подразделения. Россия отвечает ударом ПВО и сбивает пару американских самолетов. Трамп под давлением американского общественного мнения, под давлением своего эго и под давлением обвинений, что он агент России, дает приказ о массированном ударе по российским ПВО и российской военной базе и уничтожает их. В ответ Россия наносит удар по американскому авианосцу и уничтожает его. В ответ Трамп опять же под давлением СМИ, эго и обвинений, дает приказ потопить также российский крупный корабль в гавани Севастополя. И уничтожает российские корабли и военные базы. Россия отвечает ударом по американской эскадре – агрессору», – написал у себя на странице в Facebook Марков.

По его словам, после развития этих событий начнется беспорядочный обмен ударами, который перетечет в неядерную Третью мировую войну. А ядерная фаза может наступить «когда военная логика уже полностью подчинит логику политическую».

«Кроме сирийского еще есть украинский сценарий и кибер сценарий. Они тоже могут войти в резонанс друг с другом. Что может остановить этот безумный сценарий? Если агрессор будет бояться. И при этом если агрессор будет в сознании, в состоянии бояться», – заключил политолог.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка примет решение о том как поступить с организаторами химической атаки, которая якобы произошла в сирийском городе Дума. Между тем российские эксперты не нашли следов отравляющих веществ в городе и не обнаружили у пациентов местных больниц признаков отравления. Посол России в Ливане Александр Засыпкин подчеркнул, что в случае военной агрессии со стороны США, войска РФ будут сбивать американские ракеты в Сирии. В свою очередь Трамп предложил России готовиться, потому что «ракеты полетят – новые, классные и «умные»».

Севастополь, Леонид Маковецкий

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