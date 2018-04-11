В Крыму обезвредили большую партию авиабомб

В Ленинском районе взорвали 36 авиабомб времен Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», склад взрывоопасных предметов удалось найти благодаря местным жителям, которые обнаружили одну из бомб в 7 километрах от села Чистополье и сообщили в компетентные службы.

В итоге специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда тщательно исследовали данную территорию и обнаружили еще 35 бомб.

Так, одна из находок оказалась фугасной бомбой весом 20 кг, остальные осколочные – весили по 2,5 кг. Все взрывоопасные предметы сохранили свою боевую способность.

«В результате совместной работы фугасная и осколочные авиабомбы были успешно уничтожены с соблюдением максимальных мер безопасности», – отчитались в пресс-службе МЧС Крыма.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 11.04.18

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