В Европе призывают не быть колонией США и признать российский Крым

Европейские депутаты призывают мировое сообщество признать воссоединение Крыма с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве почетных гостей делегаты Австрии и Германии посетят IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Европейские депутаты, подчеркивают: форум – значимая площадка для укрепления связей России и Европы.

Экс-премьер-министр федеральной земли Каринтия, почетный сенатор Австрии Герхард Дорфлер заявил, что Австрия поддерживает сотрудничество с Россией и отказывается поддерживать русофобский процесс, который сейчас идет в Лондоне. Он настаивает: Крым имеет право на самоопределение и напоминает о похожем прецеденте самоопределения, который произошел в Каринтии: «Тогда австрийской земле предоставили право выбирать, останутся они в составе Австрии или перейдут в Югославию. Соответственно та же ситуация наблюдалась в Крыму, и я хотел бы, чтобы все международные стороны понимали, что право выбирать идет от народа. Поэтому я хотел бы, чтобы мировые сверхдержавы имели новый взгляд на крымский вопрос».

В свою очередь депутат Народной скупщины Сербии Бошко Обрадович считает, что Европа выступает за свободу от влияния других стран, поэтому она не должна быть американской колонией. «Ее (Европы – прим. НД) будущее, так же как и будущее мира, невозможно без России. И в этом отношение ЯМЭФ имеет особое значение, поскольку в условиях сложного дипломатического кризиса он дает Европе положительную обратную связь и призывает сотрудничать с Россией», – цитируют «Известия» Обрадовича.

Как сообщал «Новый День», четвертый Ялтинский форум пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается более трех тысяч участников, в том числе свыше 500 представителей 60 стран. Участие в форуме уже подтвердили более 300 гостей из различных стран мира, в том числе европейские политики, депутаты и бизнесмены. Также на форум приедут порядка 100 представителей Сирии. Известно, что делегацию возглавит глава правительства Сирийской арабской республики (САР) ИмадХамис.

Вена, Анастасия Зук

Вена. Другие новости 11.04.18

В Крыму обезвредили большую партию авиабомб. / В Киеве негодуют: Пророссийская Меркель водит нас за нос. / Эксперт: Захваты российских судов возле Крыма – часть предвыборной кампании Порошенко. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»