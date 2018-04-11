Не заметили: в Крыму дорожники закатали в асфальт ежа

В Крыму при нанесении разметки на проезжую часть дорожники не заметили ежа, лежащего в центре дороги. И нанесли краску прямо поверх животного. Соответсвующие фотографии разместил в соцсетях житель Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еж был мертвым, но это обстоятельство не извиняет дорожников, не потрудившихся убрать зверька и проехавших прямо по животному, отмечают крымчане, обсуждая происшествие в соцсетях.

Некоторые, впрочем, считают, что сотрудники дорожных служб сделали это просто «на автомате». Хотя не совсем понятно, как можно не заметить препятствие прямо по курск следования. Еж так и остался лежать на дороге, покрытый белой краской.

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 11.04.18

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