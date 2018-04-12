Подрядчики сорвали строительство 15 детсадов в Крыму, «прикарманив» полмиллиарда рублей

В Крыму сорвано строительство 15 детских садов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники винят в этом недобросовестных подрядчиков.

«В 2016 году в декабре нами был заключен ряд контрактов на строительство дошкольных образовательных учреждений. По контрактам строительно-монтажные работы должны были закончиться в декабре 2017 года. По ряду контрактов до сих пор не выполнены обязательства», – заявил заместитель начальника Службы капитального строительства Крыма Михаил Головушкин.

Общая сумма невозвращенных авансов по контрактам составляет более 500 миллионов рублей. Средства на строительство детсадов выделялись в том числе из федерального бюджета. Так как подрядчики добровольно отказывались возвращать авансы, Службе капстроительства пришлось оспаривать действия организаций в суде. Чиновниками пока удалось добиться двух решений о возврате аванса, также возбуждено два уголовных дела. По некоторым из объектов контракты были расторгнуты, и заключены новые договоры.

Среди недобросовестных подрядчиков не только материковые фирмы, но и местные организации. Строительство детсадов было сорвано в Судаке, Симферополе, Бахчисарайском и Черноморском районах, Евпатории, Ялте и Джанкое.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 12.04.18

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