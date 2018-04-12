ФАС подрезала аппетиты руководства Севастопольского онкодиспансера

Антимонопольная служба решила проконтролировать питание пациентов круглосуточного стационара учреждения здравоохранения Севастополя «Севастопольский городской онкологический диспансер им. A.A. Задорожного».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на результаты проведенного конкурса внимание антимонопольщиков обратило общественное движение «Народный фронт «За Россию».

Сумма закупки лечебного питания составила 5 млн 120 тыс рублей, но сколько и каких порций (стандартной, щадящей и хирургический диеты) будет поставлено на эти деньги, в условиях конкурса указано не было.

Как выяснилось позднее, заказчик ориентировался на прошлогодние данные.

Комиссия Управления, разобравшись в ситуации, изучив представленные диспансером пояснения пришла к выводу, что все же требует соблюдения статья 42 Закона о контрактной системе, устанавливающая требования к содержанию извещения, в том числе и при проведении закупки с неопределённым объемом. Тем более, что известны методики таких расчетов.

Результаты конкурса отменены, материалы дела решено передать уполномоченному должностному лицу Крымского УФАС России для решения вопроса о привлечении к административной ответственности должностных лиц онкодиспансера за совершение административного правонарушения.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 12.04.18

Финляндия полностью одобрила Nord Stream 2 – Нафтогаз молчит. / Подрядчики сорвали строительство 15 детсадов в Крыму, «прикарманив» полмиллиарда рублей. / На Украине признали: без России не выжить. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»